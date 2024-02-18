الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

مدرسة القرنة الثانوية تتأهل لتمثيل "تعليم الأقصر" في مسابقة أوائل الطلاب

جانب من مسابقة أوائل
جانب من مسابقة أوائل الطلبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن نتيجة مسابقة أوائل الطلبة، التي نظمتها تحت قيادة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وإشراف الشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار، وبتنسيق التربية الإجتماعية والتعليم الثانوي، التي استضافت فعاليتها مدرسة الثانوية بنات بالأقصر.

وفازت بالمسابقة مدرسة القرنة الثانوية المشتركة، وتأهلت لتمثيل المديرية في منافسات أوائل الطلاب بالوزارة الأسبوع الجاري.

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وشهد منافسات اليوم الختامي علي خليفة مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وأمير عبد الرسول موجه عام التربية الاجتماعية، وموجهو عموم المواد الدراسية، وأعضاء إدارات التعليم الثانوي والتربية الاجتماعية بالمديرية والإدارات المتنافسة.


كما شهد وكيل وزارة التربية والتعليم  ورشة عمل لحماية مياه النيل، بحضور الدكتور أيمن عبد العزيز المكتب الفني للتعليم العام نيابة عن الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، حيث نُظمت الورشة وفعالياتها "حماية النيل" بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومعهد جوتا ومؤسسة فيري نايل.

وقال  وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر للمتدربين بورش العمل أن التعليم بدون أنشطة يفتقر إلى الكثير، فالأنشطة هي تصقل شخصية الطالب، وتنمي مواهبه، وتوظف طاقاته في المكان الصحيح.
حضر الافتتاح هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، ونسق للورشة أماني إداورد موجه عام الاقتصاد المنزلي.

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