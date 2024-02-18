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رياضة

رد فعل تشافي بعد هدف برشلونة أمام سيلتا فيجو يتصدر شبكات التواصل الاجتماعي

تشافي،فيتو
تشافي،فيتو

الدوري الإسباني، أظهر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ردة فعل بشكل غريب، خلال اللحظات الأخيرة من انتصار فريقه على سيلتا فيجو.

وكان البارسا هزم سيلتا فيجو، أمس السبت، بنتيجة 2-1، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الليجا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشافي أظهر ردة فعل غريبة عقب هدف الفوز، الذي أحرزه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء.

وكان ليفا أخفق في إحراز الركلة خلال المرة الأولى، لكن أمر الحكم بإعادة تنفيذها، لأن الحارس فيسنتي جوايتا كان متقدما قبل التسديد.

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ونجح ليفا في وضع الكرة في الشباك خلال تنفيذ ركلة الجزاء للمرة الثانية.

وفي هذه اللحظة ذهبت كاميرات "DAZN" لالتقاط رد فعل تشافي على الهدف، لكن مدرب برشلونة لم يعجبه هذا الأمر.

وطلب تشافي من الكاميرات ألا تبحث عنه، وأن تركز على احتفال اللاعبين في الملعب.

وأشارت "سبورت" إلى أن الفيديو الذي تضمن إيماءة تشافي للكاميرات، انتشر سريعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

برشلونة وسيلتا فيجو

 فاز فريق برشلونة، على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو 

سجل هدف برشلونة الأول اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أسباس لسيلتا فيجو في الدقيقة 47، ثم عاد ليفاندوفسكي وسجل هدف الفوز للبلوجرانا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ليحصد برشلونة النقاط الثلاث.


تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: كريستنسين، فرينكي دي يونج، بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.


وكانت مباراة الدور الأول بين برشلونة ضد سيلتا فيجو هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لصالح برشلونة، بنتيجة 3-2، على ملعب "مونتجويك".

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده لـ54 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب على سيلتا فيجو 2-1 (صور)

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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