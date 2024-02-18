تهديدات بمزيد من الانهيارات في المناجم التركية.. مصير غامض للعالقين في منجم الذهب.. والسيانيد يهدد دولا عربية

تسبب انزلاق للتربة في تركيا الثلاثاء الماضي في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزينجان في شرق تركيا، وذلك وفق ما أعلن رئيس بلديتها بكير أكسون.

عمال تحت أنقاض المنجم

وأضاف عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة، أن جهود البحث والإنقاذ جارية، لافتا إلى أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.



وأظهرت صور من مكان الحادث انزلاق التربة يجتاح الوادي، حيث يُعتقد أن العمال كانوا موجودين عند وقوعه.

مخاطر تسرب مواد كيميائية



تواصل تركيا منذ أيام عبر فرق الإنقاذ البحث عن عمالٍ عالقين جراء انهيارٍ كبير حصل في منجمٍ للذهب شرقي البلاد وسط تحذيرات من السلطات بشأن مخاطر تسرب مادة كيميائية في منطقة أرزينجان والتي تستخدم في تعدين الذهب، كما تخشي فرق الإنقاذ أن تشهد المناجم التركية المزيد من الانهيارات.

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مادة السيانيد تعيق البحث

وفي التفاصيل بحسب شبكة وقناة “العربية ” وقع انهيار كبير في منجم للذهب يقع في منطقة أرزينجان شرقي تركيا، الثلاثاء الماضي، وهو ما أدى إلى محاصرة 9 عمال في تلك المنطقة، حيث استبعد عالم بيئي تركي مسألة إنقاذهم بسبب وجود مادة "السيانيد" في مكان الانهيار، وهي مركب كيميائي يستخدم في استخراج الذهب.

وقال الأكاديمي وعالم البيئة التركي جونار يانلتش، إن عدد العالقين في مكان الانهيار يبلغ 9 عمال، لكننا لا نعرف في الواقع فيما لو كان هناك عمال آخرون، مضيفًا أنه يستحيل إنقاذ العالقين بعد الانهيار الأرضي الذي حصل على مدى 800 متر".

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جريمة ضد البيئة

وأكد أن مسألة استخراج الذهب واستخدام مواد كيميائية في منجم أرزينجان تعد جريمة ضد البيئة ويجب أن تتوقف في أسرع وقت، فهي تدمر الحياة الطبيعية في المنطقة عبر استخراج 40 نوعًا من المواد الكيميائية والذهب من خلال مادة السيانيد، وهي مادة كيميائية قاتلة تستخدم في فصل الذهب".

كما كشف العالم البيئي أن "السيانيد يستخدم في استكشاف الذهب في حوالي 20 عملية تعدين في تركيا، والأكثر شهرة هو نشاط التنقيب عن الذهب بالسيانيد في منطقة برغاما بولاية إزمير، لكن توقف فيها التعدين بسبب اعتراض سكان المنطقة لسنوات على ذلك، لافتًا إلى أن "أنشطة التنقيب عن الذهب بالسيانيد قاتلة لجميع أشكال الحياة، وستدمر كل أشكال الحياة البشرية وغير البشرية في المناطق القريبة من المناجم، ولذلك ينبغي على السلطات إيقافها".

أسباب الانهيارات الأرضية في مناجم الذهب

وأضاف يانلتش أن "المواد الكيميائية المستخدمة في استخراج الذهب والمعادن تستغرق قرونًا لتتحلل في الطبيعة، حتى إن النفايات الناجمة عنها هي التي تسبب الانهيارات الأرضية مثلما حدث في منطقة أرزينجان قبل أيام، وهي انهيارات ستستمر خاصة مع هطول الأمطار بغزارة".

وزير الداخلية على خط الأزمة

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد أعلن قبل أيام أنه لا يعرف شيئًا عن 9 عمال من أصل 667 عاملًا عالقين في منجم ذهب بمنطقة أرزينجان، جراء انهيار أرضي حصل الثلاثاء الماضي، مضيفًا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن مسؤولين حكوميين ومسؤولي شركة الذهب أحصوا أعداد جميع الموظفين دون أن نعرف شيئًا عن 9 عمال".

وتابع: "أرسلنا سيارات إنقاذ ومولدات ومعدات إضاءة إلى موقع الانهيار ونتمنى أمرًا واحدًا فقط هو أن نتمكن من تقديم أخبار جيدة لعائلات هؤلاء الإخوة، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات تعتقد أن 5 من عمال المناجم المحاصرين في منجم إيليتش للذهب في أرزينجان (شمال شرق البلاد) موجودون في حاوية، وثلاثة منهم في سيارة وآخر في شاحنة، وأضاف: أن "عمليات الإنقاذ مستمرة من دون توقف.

دعوات لإغلاق منجم الذهب

ومن جانبها سبق وأن دعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى إغلاق منجم للذهب في تركيا، حيث لا يزال 9 من عمال المناجم محاصرين فيه منذ الثلاثاء الماضي إثر انزلاق تربة طينية قد تكون ملوثة بالسيانيد.

انزلاق تربة طينية تغلق منجم للذهب

وقال خبراء ومسؤولون محليون الأربعاء الماضي إن عملية البحث معقدة لوجود السيانيد في الأرض، وهو مركب كيميائي شديد السمية يستخدم لاستخراج الذهب.

فرص بقاء عمال المناجم على قيد الحياة

من جهته، أشار باشاران أكسو من النقابة المستقلة لعمال المناجم، إلى أن أبخرة السيانيد والأرضية الموحلة تقلل من فرص بقاء عمال المناجم على قيد الحياة وتعقد جهود الإنقاذ.

خطر الاختناق بالمواد الكيميائية السامة

وأضاف: "إذا دخلت آلية إلى المنطقة، ستغرق في الوحل. وبالنسبة لرجال الإنقاذ، هم أيضا معرضون لخطر الاختناق بالمواد الكيميائية.

وقال اتحاد غرف المهندسين المعماريين والمهندسين في تركيا في بيان: يجب إغلاق منجم إيليتش “على الفور بقاؤه لا يضر بطبيعة مواردنا فحسب، بل يتسبب بالموت”.

من جهتها، قالت منصة إيليش للبيئة والطبيعة: إن ملايين الأطنان من النفايات السامة تتدفق نحو نهر الفرات". وطالبت بإغلاق المنجم.

كذلك، نددت غرفة مهندسي التعدين التركية بـالإهمال الذي تسبب بحدوث كارثة بيئية كبرى.

من جهتها، أكدت وزارة البيئة أنها اتخذت إجراءات جديدة لمنع تسرب المواد الى الفرات، مشددة على أنه لم يتم رصد أي تلوث في النهر.

وزير الطاقة يلغي زيارته لمصر

وحضر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لمنطقة المنجم بعدما كان من المقرر أن يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته التي بدأت الأربعاء الماضي إلى مصر.

وأكد الوزير أن الفحص الأخير للمنجم أجري في أغسطس، مضيفا: نحن نحقق في أسباب الحادث، وهذا يتطلب وقتا.

عدد عمال المنجم

ويعمل في المنجم 667 عاملا، وكان قد تصدر عناوين الصحف في عام 2022 بعد تسرب مادة السيانيد، مما دفع السلطات إلى تعليق العمل فيه لفترة وجيزة.

وأعيد فتحه بعد دفع غرامة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات من المعارضة.

وبدوره كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة حقيقية تهدد تركيا وسوريا والعراق، وذلك مع انهيار منجم كوبلر للذهب في تركيا.

وعن انهيار منجم كوبلر في تركيا، أكد الدكتور عباس شراقي أن انهيار المنجم، تسبب في انهيار المادة شديدة السمية، التي تستخدم في استخراج الذهب من المنجم، والذي يقع بالقرب من منابع نهر الفرات، ويخشى من وصولها إلى روافد نهر الفرات المقام عليه العديد من السدود فى تركيا أهمها كيبان وأتاتورك، وسد الفرات الطبقة فى سوريا، وسد حديثة القادسية فى العراق.

وقال الدكتور عباس شراقي عن انهيار منجم كوبلر في تركيا: "أسباب الانهيار الأرضى فى منجم كوبلر Copler للذهب فى تركيا ومخاوف من تلوث نهر الفرات: حدث انهيار أرضى الثلاثاء 13 فبراير 2024 في منطقة منجم كوبلر، على بعد 120 كم غرب مدينة إرزينجان، مع فقد أكثر من 9 عمال."

وتابع خبير الجيولوجيا فقال: "منطقة كوبلر من أهم المناطق التعدينية فى تركيا لتعدين الذهب والفضة والمنجنيز والنحاس الذي يعود تاريخه إلى العصر الرومانى، وتقوم شركة Anagold الأمريكية بتشغيل المنجم منذ عام 2009.

وكشف شراقي عن مخاوف انهيار منجم كوبلر في تركيا، قال شراقي: "يتم التعدين بطريقة المناجم المفتوحة (open pits) حيث يستخرج الخام ويطحن ثم يستخلص منه الذهب (جرام واحد من كل طن صخور) باستخدام مادة السيانيد (شدية السمية) ثم توضع بواقى أو المخلفات أو النفايات المطحونة (taillings) بعد الاستخلاص على هيئة أكوام بالقرب من المنجم، ويخشى من هطول الأمطار عليها ونقل المياه للعناصر الثقيلة الضارة وبقايا السيانيد إلى الأنهار القريبة أو تتسرب إلى المياه الجوفية."

وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا.

وأدى انفجار غاز الميثان في منجم فحم شمال غرب تركيا إلى مقتل 42 شخصا في اكتوبر2022.

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