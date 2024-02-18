الأحد 18 فبراير 2024
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منوعات

عاصفة من الانتقادات لـ ميجان ماركل، اعرف السبب

ميجان ماركل، فيتو
ميجان ماركل، فيتو

تسببت ميجان ماركل لنفسها في انتقادات حادة بعد أن أشارت إلى نفسها على أنها واحدة من "النساء الأكثر تأثيرًا في العالم"، على الموقع الإلكتروني الجديد الذي أطلقته في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع زوجها الأمير هاري.

وأوضح موقع Sussex.com، الذي يحمل عنوان "مكتب الأمير هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس"، أنه يهدف إلى تشكيل المستقبل "من خلال الأعمال التجارية والعمل الخيري". 

وقد تم إطلاق الموقع هذا الشهر، ويضم 4 أقسام: قسم عن المعلومات العامة، وقسم عن هاري، وآخر عن ميجان، وقسم يسمى "الأخبار"، حيث يشارك الزوجان آخر تحديثاتهما حول الأحداث التي يحضرانها.

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ناشطة ومناصرة لحقوق الإنسان

وتم وصف ميجان، في القسم الخاص بها، بأنها ناشطة ومناصرة لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتدافع عن النساء والفتيات في عملها. 

وأضاف الوصف قائلا: "لقد تم تصنيفها كواحدة من أكثر النساء تأثيرًا في العالم في العديد من التصنيفات، بما في ذلك قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا في مجلة تايم، وقائمة تضم الـ 25 امرأة الأكثر تأثيرًا في صحيفة "فايننشال تايمز"، وتصنيف مجلة فوج البريطانية، وغير ذلك".

جاء ذلك بينما كان الموقع الجديد موضوع حلقة نقاش على Talk TV، حيث شارك إيان كولينز، وجي جيه أنيسيوبي، وإيما وولف، وبيني سميث، وكيفن أوسوليفان آراءهم حول تغيير العلامة التجارية.

 

واحدة من النساء المؤثرات في العالم

 ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، انتقد أوسوليفان وصف ميجان بأنها واحدة من أكثر النساء تأثيرًا، على الرغم من أنها لم تصنع ذلك بنفسها، لكنها ذكرت ببساطة الجوائز والترشيحات التي حصلت عليها. وقال الصحفي: "على هذا الموقع، هناك سيرة ذاتية فخمة للغاية، تصف فيها ميجان نفسها بأنها واحدة من النساء المؤثرات في العالم. لا، إنها ليست كذلك".

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وأكد أوسوليفان: “لا يُسمح لهما باستخدام لقب دوق ودوقة ساسكس. إنه لقب ملكي، وقد وافقا على عدم استخدامه”، لكن أنيسيوبي أوضح الالتباس قائلًا: "لقد وافقا على عدم استخدام عبارة "صاحب السمو وصاحبة السمو الملكي. يُسمح لهما فقط باستخدام لقب دوق ودوقة ساسكس". 

 

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