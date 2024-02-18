"رصاصة في القلب" يواصل لياليه على المسرح القومي (صور)
يواصل فريق العرض المسرحي "رصاصة في القلب" تقديم ليالي موسمه الأول على المسرح القومي بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك ضمن خريطة عروض البيت لعام 2024.
ويقدم العرض يوميا في تمام التاسعة مساء، عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتبلغ قيمة فئات تذاكر العرض كل من: "60 - 80 - 110 جنيهات"، ويتم حجز التذاكر من شباك المسرح يوميا.
مسرحية رصاصة في القلب
العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب.
أبطال مسرحية رصاصة في القلب
مسرحية "رصاصة في القلب" بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهواري، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني.
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