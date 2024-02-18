الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

البنا يواصل المصحف المرتل..والفشني لقرآن السهرة

القاريء الشيخ محمود
القاريء الشيخ محمود علي الينا -فيتو

يواصل القاريء الشيخ محمود علي البنا فقرات المصحف المرتل طوال اليوم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، أما عن خريطة التلاوات المجودة، فقد بدأت 00: 8  صباحا وتلاوة للشيخ محمد عبد الحليم سلامة وما تيسر من سورة الأنعام، وفي 17: 11 تلاوة للشيخ  على محمود فرج وما تيسرمن سورة  إبراهيم، بعدها وفي 34: 11 تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورة الكهف. في 14: 12 تستمعون إلى قرآن بعد الظهر وتلاوة للشيخ على سليم وما تيسرمن سورة الأحزاب، وفي 23: 01  تلاوة للشيخ محمد يحيى الشرقاوى  وما تيسرمن سورتى النحل والإسراء، تعقبها في 2:03 تلاوة للشيخ هاشم هيبة  وما تيسر من سورة مريم.
وفي 47: 4 تستمعون إلى قرآن بعد العصر وتلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسرمن سورة البقرة، بعدها وفي تمام 00: 5  تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسرمن سورة الرعد، وفي 5:50 تستمعون إلى قرآن بعد المغرب وتلاوة للشيخ محمود البجيرمى وماتيسرمن سورتى النحل والإسراء. أما قرآن بعد العشاء فيأتيكم في7:08 وتلاوة للشيخ  شعبان الصياد  وما تيسرمن سورة الفرقان. وفي 10:15 مساء تستمعون إلى  تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسرمن سورة النساء. قرآن السهرة يأتيكم في موعده في 17: 11  للشيخ  طه الفشنى وما تيسرمن سورتى القمروالرحمن. وبعد منتصف الليل بريع الساعة تأتيكم تلاوة  للشيخ محمد أحمد شبيب وماتيسرمن سورة فاطر.الجريدة

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الشيخ محمود على البنا إذاعة القرآن الكريم للشيخ على محمود فرج كامل يوسف البهتيمي

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