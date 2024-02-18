البنا يواصل المصحف المرتل..والفشني لقرآن السهرة
يواصل القاريء الشيخ محمود علي البنا فقرات المصحف المرتل طوال اليوم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، أما عن خريطة التلاوات المجودة، فقد بدأت 00: 8 صباحا وتلاوة للشيخ محمد عبد الحليم سلامة وما تيسر من سورة الأنعام، وفي 17: 11 تلاوة للشيخ على محمود فرج وما تيسرمن سورة إبراهيم، بعدها وفي 34: 11 تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسرمن سورة الكهف. في 14: 12 تستمعون إلى قرآن بعد الظهر وتلاوة للشيخ على سليم وما تيسرمن سورة الأحزاب، وفي 23: 01 تلاوة للشيخ محمد يحيى الشرقاوى وما تيسرمن سورتى النحل والإسراء، تعقبها في 2:03 تلاوة للشيخ هاشم هيبة وما تيسر من سورة مريم.
وفي 47: 4 تستمعون إلى قرآن بعد العصر وتلاوة للشيخ أحمد أبوالمعاطى وما تيسرمن سورة البقرة، بعدها وفي تمام 00: 5 تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسرمن سورة الرعد، وفي 5:50 تستمعون إلى قرآن بعد المغرب وتلاوة للشيخ محمود البجيرمى وماتيسرمن سورتى النحل والإسراء. أما قرآن بعد العشاء فيأتيكم في7:08 وتلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسرمن سورة الفرقان. وفي 10:15 مساء تستمعون إلى تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسرمن سورة النساء. قرآن السهرة يأتيكم في موعده في 17: 11 للشيخ طه الفشنى وما تيسرمن سورتى القمروالرحمن. وبعد منتصف الليل بريع الساعة تأتيكم تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وماتيسرمن سورة فاطر.الجريدة
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