لقطات خاصة من حفل رامي جمال في التجمع الخامس (فيديو وصور)

أحيا المطرب رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته الغنائية أمس السبت في التجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

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حفل رامي جمال في التجمع الخامس

وحصلت فيتو على صور وفيديوهات خاصة من حفل رامي جمال الذي أقيم بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

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وقدم رامي جمال خلال حفله الغنائي بالتجمع الخامس، عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح بالإضافة إلى دعمه عددًا من المواهب.

وحقق الفنان رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة والتي جاءت بعنوان “بقيس الجمال بيكي” والذي طرحها يوم السبت الماضي على موقع يوتيوب.

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رامي جمال يستعد لطرح أغاني جديدة

ويستعد رامي جمال خلال الفترة المقبلة لطرح عدة أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسية يتعاون فيها مع الشاعر محمود عادل كلازا.

وطرح المطرب رامي جمال، يوم السبت أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “بقيس الجمال بيكي” لتصبح أولى أغانيه التي تنتمي إلى النوعية الرومانسية في عام 2024، بعد طرحه مؤخرًا لمجموعة أغانٍ تنتمي إلى نوعية الدراما وآخرهم أغنية “ابن امبارح”.

أغنية رامي جمال الجديدة بقيس الجمال بيكي من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي محمد مجدي.

وكان الفنان رامي جمال قد طرح منذ أيام أحدث أغنياته ابن إمبارح على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرح رامي جمال في وقت سابق أغنية هي حكاية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية هي حكاية من كلمات مالك، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

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وتقول كلمات الأغنية: “هي حكاية قصة وعدت وقفلناها خدنا فرصنا وضيعناها مبقاش نافع لينا رجوع.. هي حكاية جاي تصلح إيه مش عارف ميت معلش وميت أنا آسف مبقاش أصلا في موضوع.. ده أنا كنت بموت في اليوم ييجي ميت مره عشانك دلوقتي وحشتك والله بإمارة إيه كان كل ده فين ونبي بقي وأنا طالع عيني”.