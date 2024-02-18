الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لقطات خاصة من حفل رامي جمال في التجمع الخامس (فيديو وصور)

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

أحيا المطرب رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته الغنائية أمس السبت في التجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

حفل رامي جمال (2)
حفل رامي جمال (2)
حفل رامي جمال (3)
حفل رامي جمال (3)
حفل رامي جمال (4)
حفل رامي جمال (4)

حفل رامي جمال في التجمع الخامس 

وحصلت فيتو على صور وفيديوهات خاصة من حفل رامي جمال الذي أقيم بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

حفل رامي جمال (5)
حفل رامي جمال (5)
حفل رامي جمال (6)
حفل رامي جمال (6)

وقدم رامي جمال خلال حفله الغنائي بالتجمع الخامس، عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح بالإضافة إلى دعمه عددًا من المواهب.

وحقق الفنان رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة والتي جاءت بعنوان “بقيس الجمال بيكي” والذي طرحها يوم السبت الماضي على موقع يوتيوب. 

Advertisements

رامي جمال يستعد لطرح أغاني جديدة 

 ويستعد رامي جمال خلال الفترة المقبلة لطرح عدة أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسية يتعاون فيها مع الشاعر محمود عادل كلازا.

وطرح المطرب رامي جمال، يوم السبت أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “بقيس الجمال بيكي” لتصبح أولى أغانيه التي تنتمي إلى النوعية الرومانسية في عام 2024، بعد طرحه مؤخرًا لمجموعة أغانٍ تنتمي إلى نوعية الدراما وآخرهم أغنية “ابن امبارح”.

أغنية رامي جمال الجديدة بقيس الجمال بيكي من كلمات وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي محمد مجدي.

وكان الفنان رامي جمال قد طرح منذ أيام أحدث أغنياته ابن إمبارح على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وطرح رامي جمال في وقت سابق أغنية هي حكاية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية هي حكاية من كلمات مالك، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي. 

حفل رامي جمال (7)
حفل رامي جمال (7)
حفل رامي جمال (1)
حفل رامي جمال (1)

وتقول كلمات الأغنية: “هي حكاية قصة وعدت وقفلناها خدنا فرصنا وضيعناها مبقاش نافع لينا رجوع.. هي حكاية جاي تصلح إيه مش عارف ميت معلش وميت أنا آسف مبقاش أصلا في موضوع.. ده أنا كنت بموت في اليوم ييجي ميت مره عشانك دلوقتي وحشتك والله  بإمارة إيه كان كل ده فين ونبي بقي وأنا طالع عيني”. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رامي جمال الفنان رامي جمال حفل رامي جمال اغاني رامي جمال

مواد متعلقة

بعد «بقيس الجمال بيكي».. رامي جمال يستعد لطرح أغاني جديدة

رامي جمال يتجه إلى الرومانسية في أغنيته الجديدة «بقيس الجمال بيكي» (فيديو)

الأكثر قراءة

ليه الحديد والصلب كان بيخسر وعز وأبو هشيمة والعتال بيكسبوا؟ ساويرس يرد ويكشف المستور

ترامب: مليون دولار تكلفة كل قنبلة تسقط على اليمن

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

الشعباني يهدد باللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته بشأن الإساءة للمغرب

بعد خط محرم بك الحمام، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خطي "منوف كفر الزيات"

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 18-02-2024 في مصر

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

اليوم، زد يسعى لاستعادة صدارة الدوري من إنبي على حساب البنك الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

شارد في الفضاء منذ 13 سنة، قمر صناعي يصطدم بالأرض خلال 72 ساعة، وخبير يكشف مدى خطورته

يناجي ربه لإنقاذه، بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق سفينة الشحن التركية (فيديو)

أفارقة يثيرون الشغب والفوضى بشوارع هولندا (فيديو)

تجاهله وعصى أوامره، نجل رونالدو يحرج والده قبل انطلاق مباراة النصر والفتح (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية