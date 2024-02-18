بمشاركة مصطفى محمد، باريس سان جيرمان يفوز على نانت بثنائية نظيفة

نانت ضد باريس سان جيرمان، خسر فريق نانت من باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي على ملعب لا بوجوار.

أهداف مباراة نانت وباريس سان جيرمان

أحرز هدف باريس سان جيرمان الأول بعد تمريرة ليقابلها لوكاس هيرنانديز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقية 60

واحتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان بعد سقوط مبابي في الدقيقية 76 وتصدي لها مبابي الذي احرز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقية 78 بعد تسديدة قوية من ركلة جزاء.

ومنع القائم نانت من هدف بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم وترتد ومتابعة وتسديدة اخرى ويتصدى لها الدفاع.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع نانت وقد أهدر فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفا للفريق الأصفر قبل صافرة انتهاء الشوط الأول.

وخرج مصطفى محمد ونزول موسيس سيمون في الدقيقة 73.

وشهدت الدقيقية 62 نزول مبابي وحكيمي وديمبيلي وخروج مواني وأسينسيو ولي كانغ إن.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، في حين أن نانت لديه 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل نانت لمواجهة باريس سان جيرمان

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت الذي جاء كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي

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كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف لهدف.

وعلى صعيد متصل بعد إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأبلغ كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.

وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.

وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.