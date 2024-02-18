الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

رئيس COP28 يؤكد التزامه ودعمه لضمان نجاح COP29 في أذربيجان

سلطان الجابر، فيتو
سلطان الجابر، فيتو

التقى الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28 رئيس أذربيجان إلهام علييف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد رئيس COP28 التزامه ودعمه لضمان نجاح COP29 في أذربيجان هذا العام، من خلال تعزيز التعاون والجبهة الموحدة في مكافحة تغير المناخ.

تنفيذ التعهد العالمي للطاقة المتجددة 

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أيضا التقى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الدكتور سلطان الجابر، مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العمل المناخي، وناقشوا تعزيز تنفيذ توافق الإمارات العربية المتحدة، ودفع التعاون المطلوب لتنفيذ التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

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جدير بالذكر أنه قد احتل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) مركز الصدارة في القمة العالمية للحكومات في دبي من خلال حلقة نقاش بعنوان "تنفيذ توافق الإمارات العربية المتحدة عالميًا - من الاتفاق إلى العمل"، وهي مناقشة محورية تركز على ضمان التنفيذ العالمي، والحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، والطريق إلى الأمام لتشكيل العمل المناخي في المستقبل.

 

القمة العالمية للحكومات في دبي

والتقى رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الدكتور سلطان الجابر، كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي،  لمناقشة الحفاظ على الزخم بشأن تمويل المناخ والتحول الشامل للطاقة على الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وعلى هامش القمة العالمية للحكومات أيضا التقى الدكتور سلطان الجابر الدكتور مانويل ماريرو رئيس وزراء جمهورية كوبا لبحث تنفيذ توافق الإمارات، وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مؤتمر الأطراف 28 بقيادة كوبا بصفتها الرئيس المنتهية ولايته لمجموعة الـ77 + الصين.

 

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