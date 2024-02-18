الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بعد معاناة دول عديدة، تساؤلات بشأن مصير الاقتصاد العالمي خلال العام 2024

الاقتصاد العالمي،
الاقتصاد العالمي، فيتو

تستمر اقتصادات الدول الكبرى في السقوط واحدًا تلو الآخر في ظل احتدام الأحداث التي يشهدها الاقتصاد العالمي على كافة الأصعدة، على رأسها العوامل الجيوسياسية التي كان لها التأثير السلبي الأكبر على تراجع أداء الاقتصاد العالمي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وحتى بداية الاضطربات التي يمر بها البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية، والرد العكسري عليها من الجانبين الأمريكي والبريطاني.

Advertisements

ويعد عام 2024 سنة التشاؤم للكثير من الدول فمنذ بدايته شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى زيادة في العقبات التي تواجهها وتراجع مستمر في أداءها، الأمر الذي أدى إلى قلب موازين القوى الاقتصادية العالمية وخلق حالة من عدم اليقين.

 

أول الاقتصادات معاناة بسبب الظروف الاقتصادية 

ويأتي الاقتصاد الصيني باعتباره ثاني أقوى اقتصاد على مستوى العالم متصدرًا قائمة الاقتصادات التي تراجع أداؤها بنهاية العام الماضي، وتبلور هذا التراجع في الأداء مع بداية العام الجاري، خاصةً في قطاع العقارات والاسكان، وزيادة معدلات الدين وهروب العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تراجع معدلات النمو خلال العام الجاري.

تراجع مؤشرات الاقتصاد الصيني، فيتو 

الاقتصاد الياباني يفقد مركزه عالميًا

وفقدت اليابان لقب ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم لصالح ألمانيا، بعد دخول اقتصادها في حالة ركود تقني وانكماش مفاجئ للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، لتأتي عكس توقعات المحللين والتي تشير إلى نمو الاقتصاد الياباني بنحو 1.4%، إضافة إلى انخفاض معدل الاستهلاك، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن زيادة معدلات التضخم عن النسب المستهدفة، وزيادة الواردات.

 

أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يعاني

يأتي الاقتصاد الألماني كأكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وثالث أقوى اقتصاد على مستوى العالم، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تواجهه على رأسها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% حتى وقتنا الحالي، حيث توقفت التنمية الاقتصادية الشاملة في ألمانيا مع نهاية العام الماضي.

وتراجع إنتاج ألمانيا في قطاع إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي، وزيادة معدلات التضخم إلى 3.8%، وتراجع نسب الصادرات إلى 4.6% على أساس شهري في ديسمبر الماضي.

 

مدى تأثر الاقتصاد البريطاني 

ومن ناحية أخرى كشفت المملكة المتحدة في تقاريرها عن حجم الناتج المحلي الإجمالي لديها خلال الربع الرابع والتي أوضحت معاناة الاقتصاد البريطاني من حالة انكماش اقتصادي، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.3% في الربع الرابع من العام الماضي.

txt

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يستعد للهبوط الناعم، وتخفيض سعر الفائدة فى هذا التوقيت

txt

رئيس البنك الدولي: ملتزمون بوضع خارطة طريق لتنمية الاستثمار في فلسطين

وانخفض إنفاق المستهلكين في بريطانيا على مدار النصف الثاني من العام الماضي 2023، على الرغم من تجاوز نمو الأجور مستويات التضخم للمرة الأولى منذ عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقتصاد البريطانى الاقتصاد الألماني الاقتصاد الياباني الاقتصاد الصيني الاقتصاد العالمي الحرب الروسية الأوكرانية السفن التجارية هجمات الحوثيين قطاع العقارات و الاسكان معدلات الدين معدلات التضخم منطقة اليورو

مواد متعلقة

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يستعد للهبوط الناعم، وتخفيض سعر الفائدة فى هذا التوقيت

رجل أوروبا المريض.. الاقتصاد الألماني يعاني انخفاض الصادرات وإضراب العمال

زيادة التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لهذه الأسباب

سر تراجع الجنيه فى عهد السيسى.. الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا سبب الأزمة.. ومصادر: المجموعة الاقتصادية تتحمل مسئولية.. اتخاذ قرارات دون دراسة

رغم التوترات العالمية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

"أنا أعمل اللي عايزاه"، شيرين عبد الوهاب تحرج أحد المنظمين بحفلات الليالي المصرية السعودية

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

رغم القطيعة، تفاعل قوي لعمرو دياب على فقرة شيرين بحفل ليال سعودية مصرية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

المزيد
الجريدة الرسمية