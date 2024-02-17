السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

الكشف عن البوستر الدعائي لمسلسل "كوبرا" وعرضه على قناة واحدة في رمضان 2024

كوبرا، فيتو
كوبرا، فيتو

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الدعائي لمسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام، المقرر المشاركة به خلال الموسم الرمضاني المقبل، تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن يدور العمل في إطار الـ 15 حلقة. 

مسلسل كوبرا

وسيعرض على قناة واحدة mbc masr طول شهر رمضان 2024.

وضم البوستر عددا من النجوم بجانب محمد إمام، منهم محمود عبد المغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، علاء مرسي.. والفنان الشاب كزبرة.


الجدير بالذكر أنه يعرض لمحمد إمام في دور العرض السينمائي فيلم "أبو نسب" ويشاركه في البطولة: ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

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ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

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أحمد شفيق أحمد أبو زيد الفنان محمد إمام بيومي فؤاد هالة فاخر فيلم أبو نسب علاء مرسي

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