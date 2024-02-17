السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

نظر دعوى استبعاد عاشور وعلام وخليفة من انتخابات نقابة المحامين غدٱ

انتخابات نقابة المحامين،فيتو
انتخابات نقابة المحامين،فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل، ضد كل من، نقيب المحامين، ورئيس اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، رئيس اللجنه المشرفة على انتخابات نقيب المحامين. 

وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ والغاء قرار اللجنه المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤ والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم 

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١: سامح محمد معروف عبدالله عاشور 

٢: عبدالحليم علام عبدالحليم علام 

٣: حمدى احمد محمد خليفة 

واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين والمقرر عقدها يوم ٢٠٢٤/٣/٩

٢١:*الدعوى رقم: ٧٨/٣٩٨٣٧*

نقابة المحامين 

واختصمت الدعوى الثانيه،ى كلا من عبد الحليم علام عبدالحليم علام، النقيب الخالي، واعضاء اللجنه المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 

 

 وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئه المكتب او المتخذة من قبل اللجنه القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلى وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان اجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام الى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة باجراء الانتخابات خلال ٦٠ يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنه من نقباء القاهره الاربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لادارة النقابة فى تلك الفترة.

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