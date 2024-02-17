الوادي الجديد للفنون الشعبية تشارك غدا في مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تشارك فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، غدًا الأحد، في فعاليات انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشرة، غدا الأحد

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حتى 22 فبراير تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير بأبي سمبل.

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وقال محمد البرسي مدير فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن المهرجان يشارك فيه 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى 10 فرق مصرية وهي الوادي الجديد، توشكي، أسوان، الشرقية، مطروح، الحرية، أسيوط، بورسعيد، الأقصر وملوي.

ولفت البرسي، إلي أنه من المقرر أن تقدم الفرق المشاركة باقة من عروضها الفلكلورية المتميزة التي تليق بذلك الحدث العالمي الذي يؤكد إعجاز الحضارة المصرية القديمة.

وأكد مدير فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، أن الفرقة ستقدم خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشرة، مجموعة متنوعة من العروض الفنية الواحاتية من تراث البادية، تضمن باقة من الرقصات «الخزام، البادية، الكف، البلح، المقرونة، الفرافرة، وغيرها» يتخللها فواصل غنائية بدوية.

ومن جانبها قالت إبتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إن المهرجان يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتشهد فعاليات اليوم الأول ديفيليه بالقوارب الشراعية في النيل لجميع الفرق، ثم حفل الافتتاح بمسرح فوزي فوزي، وفي يومي 19 و20 فبراير تقدم عروض فنية في 12 موقعا بمحافظة أسوان، وهي مسرح فوزي فوزي، نادي صحاري، نادي أسوان، قصر ثقافة كركر، بيت ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، وجمعية منشية النوبة؛ بهدف نشر حالة من البهجة ودعم السياحة وللتأكيد على دور القوى الناعمة في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.

وأضافت إبتسام، أن يوم 21 فبراير سيشهد حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

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