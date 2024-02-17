السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الوادي الجديد للفنون الشعبية تشارك غدا في مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

فرقة الوادي الجديد
فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، ڤيتو

تشارك فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، غدًا الأحد، في فعاليات انطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشرة، غدا الأحد

 

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حتى 22 فبراير تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير بأبي سمبل. 

Advertisements

 وقال محمد البرسي مدير فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن المهرجان يشارك فيه 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى 10 فرق مصرية وهي الوادي الجديد، توشكي، أسوان، الشرقية، مطروح، الحرية، أسيوط، بورسعيد، الأقصر وملوي.

  ولفت البرسي، إلي أنه من المقرر أن تقدم الفرق المشاركة باقة من عروضها الفلكلورية المتميزة التي تليق بذلك الحدث العالمي الذي يؤكد إعجاز الحضارة المصرية القديمة.  

وأكد مدير فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية، أن الفرقة ستقدم خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشرة، مجموعة متنوعة من العروض الفنية الواحاتية من تراث البادية، تضمن باقة من الرقصات «الخزام، البادية، الكف، البلح، المقرونة، الفرافرة، وغيرها» يتخللها فواصل غنائية بدوية.

  ومن جانبها قالت إبتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إن المهرجان يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتشهد فعاليات اليوم الأول ديفيليه بالقوارب الشراعية في النيل لجميع الفرق، ثم حفل الافتتاح بمسرح فوزي فوزي، وفي يومي 19 و20 فبراير تقدم عروض فنية في 12 موقعا بمحافظة أسوان، وهي مسرح فوزي فوزي، نادي صحاري، نادي أسوان، قصر ثقافة كركر، بيت ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، وجمعية منشية النوبة؛ بهدف نشر حالة من البهجة ودعم السياحة وللتأكيد على دور القوى الناعمة في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.  

وأضافت إبتسام، أن يوم 21 فبراير سيشهد حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني. 

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الوادى الجديد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني فرع ثقافة الوادى الجديد مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية

مواد متعلقة

في أول أيام عملها، قافلة طبية توقع الكشف الطبي على 624 حالة بالوادي الجديد (صور)

رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد تعقد المؤتمر الثالث لكلية الطب بعنوان (الجديد في الطب)

النيل للإعلام بالوادي الجديد يعقد لقاءً بمجمع تمور المحافظة لتشجيع المنتج المحلي

ندوة في إعلام الداخلة عن بناء ثقافة النشء في ظل تحديات التكنولوجيا الحديثة

وكيل صحة الوادي الجديد: 3 قوافل طبية تزور المحافظة قبل نهاية فبراير (فيديو)

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

منة فضالي تتسبب في سخرية الجمهور من البرومو التشويقي لمسلسل محارب (فيديو)

الحكومة تكشف: نتائج إيجابية في المفاوضات مع صندوق النقد بهدف خفض أسعار السلع

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية