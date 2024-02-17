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رياضة

ياسر إدريس: السباحة المصرية تحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

ياسر إدريس رئيس اتحاد
ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، فيتو

السباحة، أبدى المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، سعادته بعد تحقيق المنتخب المصري للسباحة إنجازا كبيرا في بطولة العالم للألعاب المائية، المقامة في قطر بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة يمثلون 201 دولة، وتستمر لغاية 18 فبراير الحالي.

وقال إدريس: إنه لأول مرة في تاريخ السباحة المصرية يحصد الفراعنة ميداليتين في بطولة العالم للألعاب المائية للبطلتين مها عامر وفريدة عثمان، في إنجاز تاريخي جديد يضاف لسجل الجوائز التي حصدها أبطال الاتحاد المصري للسباحة في بطولة العالم للألعاب المائية.

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وتابع رئيس الاتحاد المصري للسباحة أن تحقيق الميداليتين لم يحدث من قبل في بطولة العالم للألعاب المائية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية كما أنه يقودها إلى طريق الريادة في السباحة على مستوى العالم.

فريدة عثمان تحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

وهنأ ياسر إدريس البطلتين مها عامر وفريدة عثمان على ما بذلاه من جهد لرفع علم مصر على منصات التتويج مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يقدم كامل الدعم للرياضيين من أجل استمرار التألق في مختلف المحافل الدولية وحصد المراكز الأولى في البطولات التي يشاركون فيها.

واختتم المهندس ياسر إدريس تصريحاته قائلا إن هذا الإنجاز هو استمرار للتألق الذي يشهد اتحاد السباحة على مدار السنوات الماضية معبرا عن تفاؤله بحصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة التي يشارك فيها الاتحاد المصري للسباحة بما يملكه من أجيال جديدة قادرة على المنافسة واحتلال المراكز الأولى في المنافسات.

وبعد فوزهما أعربتا فريدة عثمان ومها عامر عن سعادتهما بحصولهما على الميدالية البرونزية لكل منهما مؤكدتان أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسباحة.

وأهدتا السباحتان فوزهما إلى الشعب المصري ووعدتا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وكانت الميدالية البرونزية الأولى في بطولة العالم للألعاب المائية من نصيب البطلة المصرية مها عامر التي حصدت ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر ثم كما واصلت السباحة فريدة عثمان التألق بعد حصد الميدالية البرونزية في سباق 50 م فراشة بزمن 25.67 محققة الميدالية الثالثة لها في تاريخ مشاركتها في بطولات العالم.

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