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رياضة

ظهور مدرب منتخب الصالات في الدوري السعودي يثير الجدل (فيديو)

جهاز منتخب كرة الصالات،
جهاز منتخب كرة الصالات، فيتو

أثار جهاد عرفة مدرب منتخب الصالات حالة من الجدل بعد ظهوره في إحدى مباريات الدوري السعودي لكرة الصالات.

وحصلت “فيتو” على مقطع فيديو يظهر تواجد جهاد عرفة مدرب منتخب الصالات في مباراة مع فريق مصدة رغم أنه مرتبط بعقد لتدريب منتخب مصر، حيث خسر فريق مصدة أمام نادي رضوى في الدوري السعودي للصالات، بتاريخ 17 فبراير الحالي.

ظهور مدرب منتخب الصالات في الدوري السعودي أثار حالة من الجدل عن سر تواجده وعلم اتحاد الكرة بالأمر، خاصة في ظل أنباء عن توليه تدريب نادٍ بالدوري السعودي.

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منتخب الصالات يفوز على السعودية وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا

وكان منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب قد فاز على نظيره المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت فى إطار استعدادات المنتخب وتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب.

سجل أهداف منتخب مصر مصطفى عيد ومحمد كوكى، وشهدت المباراة مشاركة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها من بطولة الدورى المصرى لكرة الصالات.

وأبدى جهاد عرفة المدير الفني لمنتخب الصالات رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا واستيعابهم لفكر الجهاز الفني فى إطار عملية الإحلال والتجديد التى يقوم بها الجهاز الفنى حاليا.

أبو الوفا يطمئن على منتخب الصالات

ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات خطة تجهيز المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، للظهور بمستوى مرضى والتأهل لكأس العالم المقبلة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدرب عامًا، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤول المهمات.

جهاد عرفة يختبر لاعبين جدد في وديتي منتخب الصالات أمام الأولمبي السعودي

منتخب الصالات يفوز على السعودية وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا

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