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محافظات

الكشف على 1867 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الشقر في كفر شكر

د حمودة الجزار وكيل
د حمودة الجزار وكيل صحة القليوبية، فيتو

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الشقر بكفر شكر أيام الجمعة والسبت ١٦ و١٧ فبراير ٢٠٢٤، وتم الكشف خلالها على ١٨٦٧ مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

تأتي القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات  المختلفة (الباطنة -  جراحة - نسا - أطفال - رمد - جلدية- أسنان- تنظيم أسرة) إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل. 

 

 

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ادارة القوافل الطبية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حموده الجزار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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