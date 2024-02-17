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ثقافة وفنون

نوال تطرح أغنية أنا بلا فخر من فيلم عادل مش عادل (فيديو)

بوستر أغنية أنا بلا
بوستر أغنية أنا بلا فخر، فيتو

طرحت منذ قليل، المطربة نوال عبد الشافي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وشيرى عادل، والذى يعرض حاليا في السينمات. 

أغنية أنا بلا فخر 

والاغنية من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس. 

وتقول كلمات الأغنية: “انا بلا فخر قلبي بقى اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وظهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك، كنت ضعيفه واستقويت وكنت شاريه انا واستغنيتاه انا كنت وكنت وكنت ايوه كنت انا بس بقيت كنت بريئه، واتجرئت كنت رقيقه بس اتغيرت اه انا كنت وكنت وكنت بس تعالو شوفونى دلوقت”. 

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أغنية لسه شوفتوا حاجة 

وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافى الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل"، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج. 

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