السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مفاوضات مع أوستن بتلر للانضمام لطاقم عمل فيلم Eddington

أوستن باتلر، فيتو
أوستن باتلر، فيتو

أوستن باتلر، تجري في الوقت الحالي، مفاوضات مع الممثل 'أوستن بتلر'، للانضمام لطاقم عمل فيلم المخرج 'آري أستر' القادم  Eddington.

فيلم Eddington، من بطولة عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم إيما ستون، وجواكين فينيكس، وبيدرو باسكال، وهو فيلم غربي تدور أحداثه أثناء الوباء.

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تفاصيل فيلم Eddington

وتدور أحداث فيلم "Eddington"، حول زوجين (ليندسي ومارك)، اللذان يقودان سيارتهما عبر نيو مكسيكو، في طريقهما إلى لوس أنجلوس، حيث ينفذ وقود سيارتهم، خارج بلدة إدينجتون الصغيرة، نيو مكسيكو، ليقرر ليندساي ومارك، دخول المدينة طلبًا للمساعدة، ويتم الترحيب بهم في البداية بحرارة شديدة، ولكن مع حلول الليل، سرعان ما يتحول المشهد الخلاب إلى كابوس.

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فيما شوهد كلا من المخرج آري أستر، والممثل جواكين فينيكس، مؤخرا في مدينة نيو مكسيكو، أثناء قيامهما باستكشاف عدد من المواقع في المدينة، لاختيار عدد منها في تصوير الفيلم "Eddington".

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تفاصيل مسلسل  Masters of the Air

في سياق متصل، طرحت آبل - +Apple TV، أربع حلقات، من مسلسل Masters of the Air، حصريا للمشاهدة عبر منصتها الرقمية. 

 وتم الكشف مؤخرا، ولأول مرة عن صور من مسلسل أوستن بتلر مع منصة آبل الرقمية، Masters of the Air. 

ويظهر النجم الشاب، أوستن بتلر، في الصور هو يرتدي بذلة الطيران الخاصة بالجنود، أثناء استعداده للطيران، كما ظهر في الصور الأخري كل من، جوسيا كروس، ونيت مان. 

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قصة مسلسل Masters of the Air

مسلسل Masters of the Air، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، وتدور أحداثه على بعد خمسة أميال فوق الأرض، وخلف خطوط العدو، يقاتل أحد عشر رجلًا أسرابًا من الجنود الألمان.

 

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