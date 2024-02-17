"تعليم دمياط" يصدر تعليمات لمواجهة مخاطر سقوط الأمطار

أصدر محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليمات لمديري عموم الإدارت التعليمية، وذلك نظرا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

تعليمات في حال سقوط الامطار بدمياط

وجاءت التعليمات الواردة كالآتي:

1 - فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم اعادتة الا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2 - التاكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش المكسورة أو التالفة.

3 - مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

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4 - التأكد من نظافة أسطح المدراس وعدم وجود اي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

5 - عدم ترك الطلاب بالفناء او خارج الفصول في حالة سقوط امطار.

6 - تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الاذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة في الشوارع خلال سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، خصوصا في الاماكن ذات الطابع الخاص كالقري والنجوع.

7 - عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة.

8 - عدم العبث واللعب بمياه الامطار خوفا من وجود أي خطر تحتها كالأسلاك والبيارات والبلوعات.

9 - تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

10 - ضرورة اخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات تطرأ بمبنى المدرسة أو السور علي وجه السرعة.