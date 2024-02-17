السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

إزالة مخالفات بناء بعقار بالمقطم

إزالة مخالفات بناء،
إزالة مخالفات بناء، فيتو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

 

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وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضى على مسطح ٣٠٠ م٢ للدور الواحد بالعقار الكائن فى القطعة ٧٨٧٧  بالمنطقة س بالهضبة العليا بحى المقطم لقيام مالك العقار بالبناء بدون ترخيص، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 


وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بعدم التعامل مع أى عقار دون الرجوع الي الاحياء للتأكد من التراخيص المنصرفة له.

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