السبت 17 فبراير 2024
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سياسة

نقيب الصحفيين يرحب بقرارات الهيئة الوطنية بشأن المرتبات ويطالب بزيادة بدل التدريب

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيتو

ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشي، قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التي أقرها الرئيس ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين في الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى  للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

وأكد البلشي أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذي طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة في هذا الشأن.


كما وجه نقيب الصحفيين الشكر إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية لتجاوبهما مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك.

 وطالب البلشي الحكومة بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا إلى أن قطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

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وقال البلشي: إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التي يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين في الحصول على البدل.


وكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الحكومة والجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التي وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200 جنيه).
وإذ يثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التي أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسي لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.


كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.

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زيادة رواتب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بدل الصحفبيين

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