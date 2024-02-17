السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

ضبط 43 سلاحا ناريا و6 تجار مخدرات في أسيوط

حملة أمنية بأسيوط،
حملة أمنية بأسيوط، فيتو

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات موسعة لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

سقوط لص العدادات سرق 10 عقارات وعصابة استولت على حقيبة أموال بعابدين والمطرية

ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك للنصب على المواطنين

وأسفرت جهود مديرية أمن أسيوط تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 43 قضية سلاح ناري ضمت 16 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 18 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهما "لـ 29 منهم معلومات جنائية".

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كما ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بمضبوطات " 1.3 كيلو لمخدر الحشيش- كمية لمخدري الشابو والهيروين" بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 297 حكما قضائيا متنوعا.

 

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط لص لسرقة عدادات 10 عقارات بعابدين و5 أشخاص لسرقتهم حقيبة أموال من سائق بحجة بيع سيارة بسعر مخفض في المطرية.

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميلته سيئة النية (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) داخل مخزن تابع لها كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة.

 ضبط (5 أشخاص- مقيمون بدائرة قسمى شرطة "المطرية، الساحل") لقيامهم بارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص باستخدام سيارتين "ميكروباص - ملاكي" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان وبحوزتهم (السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة - 2 سلاح أبيض).

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام أحد المتهمين باستدراج المجني عليه "سائق" إلى محل الواقعة وإيهامه بعرض سيارة للبيع، وقيام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجنى عليه وبداخلها المبلغ المالي.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

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