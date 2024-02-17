تحرك برلماني بشأن أزمة طلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس

وجهت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة طلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

وأشارت النائبة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، تتضمن عدم قدرتهم على استكمال دراستهم بسبب التأجيلات المستمرة للدراسة، ووضع شروط إضافية مما أدى إلى إهدار وقتهم وجهدهم وأموالهم طوال عامين، خاصة بعد أن تم إيقاف التسجيل في الأقسام النظرية بالكلية بشكل مفاجئ.

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الحصول على دبلوم الدراسات العليا من جامعة عين شمس

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه وفقا لشكاوى الطلاب فإنهم قاموا جميعًا بالحصول على دبلوم الدراسات العليا من الكلية خلال العام الدراسي الماضي 2022/2023، بهدف استكمال الماجستير والدكتوراه، وعند التقديم فوجئ الطلاب في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الحالي، بأن الكلية أجلت التقديم للدراسات العليا بالماجستير لشهر يناير 2024م، لتعديل نظام الدراسات العليا بالكلية، وامتثلوا وانتظروا، وفتحت الكلية باب التسجيل على الإنترنت، ثم تم تحصيل مصاريف (المقابلة الشخصية) واستخراج الاوراق المطلوبة.

وأوضحت النائبة، أن الطلاب فوجئوا بقرار رئيس جامعة عين شمس، بإيقاف القيد بالأقسام النظرية بالكلية (العلوم الاقتصادية – العلوم الإنسانية – العلوم التربوية والإعلام البيئي)، رغم أن الدبلومة الخاصة بالمعهد غير معترف بها في الأقسام المناظرة في باقي كليات الجامعة، نظرا لتخصصها في علوم البيئة، مما يمثل إهدارا لحقوق الطلاب وسلب لوقتهم وجهدهم وأموالهم.