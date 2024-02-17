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محافظات

حالة الطقس غدا الأحد 18 - 2 -2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقسا باردا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 19 درجة نهارًا  و 10 درجات  ليلا.


حالة الطقس غدا الأحد
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

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1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

2-لا يتأثر بالرياح.

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

تحذر الهيئة قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة غدا هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما تستمر  فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

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