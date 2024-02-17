بهاء سلطان يحقق مليون مشاهدة بأغنية "مارتحناش" على يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية "مارتحناش" للمطرب بهاء سلطان، أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك منذ طرحها قبل 3 أيام على الموقع، وذلك تزامنا مع أغاني موسم عيد الحب.

أغنية مارتحناش

وأغنية "مارتحناش" من كلمات هاني رجب، ألحان إسلام معز، توزيع عمرو صلاح.

كلمات أغنية مارتحناش

وتقول كلمات الأغنية: "أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا.. ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس بجد مابننساش.. دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه.. بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا".

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