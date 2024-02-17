السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

بدءا من الغد، السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط منوف/ كفر الزيات

السكة الحديد تشغل
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط منوف، فيتو

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18/2/2024، تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتي منوف / كفر الزيات والعكس بعربات “تحيا مصر” كخدمة جديدة لركاب خط منوف / كفر الزيات.
يقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً. 
وقطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.
وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

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