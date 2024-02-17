محمد صلاح يعود للمشاركة مع ليفربول بعد غياب 47 يومًا

شارك محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول في مباراة فريقه فى الشوط الأول أمام برينتفورد بعد غياب دام 47 يومًا، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب صلاح عن ليفربول من يوم 1 يناير لتواجده وقتها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا ليعود للمشاركة بعد 47 يومًا مع ليفربول وبعد إصابته مع منتخب مصر بـ شهر حيث تعرض لإصابة يوم 18 يناير الماضي في مباراة غانا.

انتهى الشوط الأول بين فريق ليفربول ومضيفه برينتفورد، المقامة على ملعب جريفين بارك، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وأحرز داروين نونيز هدف ليفربول في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وتعرض جوتا للاصابة في الدقيقة 43 وشارك محمد صلاح بدلا منه بعد تعافيه من الاصابة منذ اصابته فى بطولة أمم أفريقيا وأهدر محمد صلاح هدفا فى الدقيقة 48.

وحاول وبرينتفورد في تعديل النتيجة ولكن الشوط الأول انتهي بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، كونور برادلي.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة برينتفورد، ليعود للمباريات بعد غياب شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

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محمد صلاح هداف مباريات الفريقين

ويمتلك محمد صلاح رقم مميز في تاريخ مواجهات ليفربول ضد برينتفورد، حيث يتصدر قائمة هدافي الفريقين برصيد أربعة أهداف.

وسبق وأن التقى الفريقان في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الريدز الفوز في ست مباريات، فيما تعادلا في مباراة وحيدة، وفاز برينتفورد في مباراة وحيدة.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 52 نقطة.

ويحتل فريق برينتفورد المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، جمعها الفريق من 24 مباراة سابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ25

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا

2 - محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفا.

3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 13 هدفا.

4 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.

5 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 11 هدفا.

5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفا.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ 25

1- ليفربول 54 نقطة

2- مانشستر سيتي 52 نقطة

3- آرسنال 52 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 47 نقطة

5- أستون فيلا 46 نقطة

6- مانشستر يونايتد 41 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

8- وست هام يونايتد 36 نقطة

9- برايتون 35 نقطة

10- تشيلسي 34 نقطة

11- وولفرهامبتون 32 نقطة

12- فولهام 29 نقطة

13- بورنموث 27 نقطة

14- برينتفورد 25 نقطة

15- كريستال بالاس 24 نقطة

16- نوتينغهام فورست 21 نقطة

17- لوتون تاون 20 نقطة

18- إيفرتون 19 نقطة

19- بيرنلي 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 13 نقطة

نتائج الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 2-0 إيفرتون

وولفرهامبتون 0-2 برينتفورد

فولهام 3-1 بورنموث

توتنهام 2-1 برايتون

لوتون تاون 1-3 شيفيلد يونايتد

ليفربول 3-1 بيرنلي

نوتينغهام فورست 2-3 نيوكاسل يونايتد

وست هام 0-6 أرسنال

أستون فيلا 1-2 مانشستر يونايتد

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي