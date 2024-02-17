السبت 17 فبراير 2024
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اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة، القائمة الكاملة لأسعار زيوت السيارات (صور)

أسعار زيوت السيارات،
أسعار زيوت السيارات، فيتو

ارتفعت أسعار زيوت السيارات في السوق المصري للمرة الثانية خلال شهر فبراير الجاري. 

زيادة أسعار زيوت السيارات

ونرصد في التقرير التالي أسعار زيوت السيارات كالتالي: 

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 إكسون موبيل 

أعلنت إكسون موبيل مصر عن أسعار منتجاتها من زيوت السيارات خلال فبراير الجاري، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة خلال الأسبوع المقبل.

 

أسعار زيوت كالتكس للسيارات

وأعلنت شركة كالتكس "CALTEX"التجارية، عن أحدث قائمة أسعار منتجاتها المتوفرة بالأسواق المحلية، والتي من المقرر تطبيقها بدءًا من اليوم 17 فبراير الجاري.

 

 

 شل للزيوت

وأعلنت شركة شل عن ارتفاع أسعار منتجاتها البترولية خلال شهر فبراير الجاري وشملت منتجات زيوت المحركات والهيدروليك والمنتجات الخاصة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 

 

 

كاسترول للزيوت

 

مصر للبترول

وكشف شركة مصر للبترول، عن أحدث قوائم الأسعار لمنتجاتها المتوفرة بالأسواق المحلية خلال فبراير 2024.

 

توتالإانرجيز

أعلنت شركة توتال إنرجيز عن الأسعار الجديدة لزيوت محركات المركبات بمختلف أنواعها المطروحة في السوق المحلية.

 

 

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