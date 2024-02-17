قنا تعلن عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان لدعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها والعمل علي الحد من الزيادة السكانية.

فيما أوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي بمراكز قنا، أبوتشت، الوقف ودشنا خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٢ فبراير الجاري فيما تنطلق المرحلة الثانية بمراكز نجع حمادي، فرشوط، قوص، قفط ونقادة بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة، مضيفا أنه سيتم توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب، الحقن، اللولب النحاسي، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد بالمجان، وذلك استمرارا لجهود الدولة بالاهتمام بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة بمختلف القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب، فضلا عن أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسئولي الإعلام بالمراكز.

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