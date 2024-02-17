بيريرا يتابع مباراة بالقسم الثالث لتقييم أداء طاقم التحكيم

حرص فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، على حضور مباراة دياموند وحدائق الأهرام والتي تقام بملعب كلية الزراعة بجامعة القاهرة ضمن الجولة الـ ٢٠ بالمجموعة الخامسة من القسم الثالث.

وحرص بيريرا على حضور ٨ مساعدين لتقييم أداء الحكام في المباراة كنوع من ورشة عمل عملية لحكام الدوري.

وشهدت النسخة الرابعة والثلاثون من بطولة أمم إفريقيا، التي اختتمت فعالياتها أمس بالعاصمة الإيفوارية ظهورا سيئا لمنتخب مصر الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي بسبعة ألقاب، على الرغم من أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والإعلام الرياضي وفرت كل أدوات النجاح للفراعنة من أجل المنافسة والعودة من بلاد الأفيال باللقب الثامن، إلا أن منتخب مصر قدم نسخة هي الأسوأ له في تاريخ مشاركاته بالكان.

Advertisements

تألق الحكام المصريين

ولأول مرة في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية شهدت النسخة 34 من الكان مشاركة سبعة حكام مصريين في البطولة هم: أمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف كحكام صفارة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين ومحمود عاشور ومحمود البنا كحكمين لتقنية الفيديو الـVAR.

وعلى مدى 32 يوما لم يعلو صوت بين مسؤولي بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار وجميع الخبراء والمتابعين للحدث الكروي، على المستوى الرائع الذي قدمه الحكام السبعة المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات البطولة في كل مراحلها، بدءا من مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو التي أدارها الحكم الموهوب أمين عمر وعاونه 4 حكام مصريين، وصولا إلى مباراة الدور قبل النهائي بين جنوب إفريقيا ونيجيريا، والتي أدارها الحكم نفسه، وصولا إلى المباراة النهائية للبطولة أمس الأحد بين كوت ديفوار ونيجيريا والتي شهدت مشاركة محمود عاشور كحكم فيديو.

حكام مصر السبعة الذين شاركوا في بطولة أمم إفريقيا قدموا أداء رفيعا، نال إشادة جميع المسئولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة مسئولي لجنة الحكام بالكاف، وهو ما دفعهم للاعتماد على الاعتماد عليهم في الكثير من مباريات البطولة، سواء حكمي الساحة أمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف، أو محمود معروف الذي نال ثقة كبيرة كأحد أهم حكام الفيديو في البطولة وأخيرا محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين مميزين.

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

خطايا بيريرا قبل بطولة أمم إفريقيا

لم يكن أحد يتوقع أن يخطف الحكام المصريون الأنظار في بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، بسبب تدني مستوى الحكام على المستوى المحلي، خاصة بعد الإجماع بين خبراء التحكيم المصري قبل البطولة، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، لم يقدم أي شيء لتطوير مستوى التحكيم المصري على مدار 9 أشهر تولى فيها رئاسة لجنة الحكام قبل بطولة إنطلاق بطولة أمم إفريقيا.

وعلى العكس تماما أكد خبراء ومحللو أداء الحكام في مصر، أن الفترة الماضية شهدت قرارات يمكن وصفها بالخطايا في حق التحكيم المصري منذ تسلمه مسئولية لجنة الحكام.

أمين عمر الحكم الدولي، فيتو

بيريرا أوقف أمين عمر شهرا

أولى خطايا البرتغالي فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، والذي جاء خلفا للحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، مطلع شهر مارس من العام الماضي، ما أصدره من قرار بحق الحكم الموهوب أمين عمر، وإيقافه شهر عن إدارة مباريات الدوري الممتاز، بعد مباراة الزمالك المقاولون العرب، بسبب بعض أخطائه التحكيمية وهو ما وصفه خبراء التحكيم بالقرار الكارثي، ورغم ذلك تألق أمين عمر في كأس الأمم الإفريقية ليأتي هذا التألق كأكبر ردا على فيتور بيريرا.

الحكم الدولي محمد عادل، فيتو

محاولة إبعاد محمد عادل عن القائمة الدولية

وأكد توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق: “الحكم الكبير مينفعش يتعاقب زي الصغير خاصة قبل بطولة أمم أفريقيا، الحكم الكبير لازم أحافظ عليه وأحميه مش أبيعه”.

وكشف توفيق السيد في تصريحات سابقة أن فيتور بيريرا كان يرغب في إبعاد محمد عادل من القائمة الدولية للحكام في الموسم الحالي، إلا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تدخل وضغط على الخواجة وأجبروه على وجود محمد عادل، كونه من أفضل الحكام في مصر في الفترة الأخيرة، وبالفعل تألق محمد عادل وقدم أداء جيدا في بطولة أمم إفريقيا، خاصة في مباراة كوت ديفوار ومالي في الدور ربع النهائي ببطولة الأمم الإفريقية.

محمود عاشور يتألق على تقنية الفار بأمم إفريقيا، فيتو

بيريرا منع عاشور من إدارة مباريات الدوري

وأضاف توفيق السيد أيضا أن بيريرا منع محمود عاشور أن يكون حكم ساحة في الدوري المصري، بداعي كبر سنه، إلا أنه عاشور شارك في معسكر إعداد حكام أمم إفريقيا الأخيرة وتخطى كل الاختبارات، وأصبح أحد أبرز حكام الفيديو في البطولة وإستمرت مشاركاته حتى المباراة النهائية.

والحقيقة أن نجاح الحكام المصريين في أمم إفريقيا بكوت ديفوار ليس له أي علاقة بالبرتغالي فيتور بيريرا، وهذا نتاج عمل سنوات ماضية، بفضل جهود رؤساء لجنة الحكام السابقين بدءا من جمال الغندور ثم عصام عبد الفتاح ثم وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، وهو ما أكده الحكام السبعة الذين مثلوا التحكيم المصري في الكان حيث أكدوا جميعا أن تألقهم في النسخة 34 من أمم إفريقيا إنما هو نتاج مجهود سنين ماضية تدربوا فيها على أيدي رموز التحكيم المصري السابق ذكرهم وليس للبرتغالي روي فيتور أي فضل في هذا التألق الذي صار حديث الشارع الكروي في القارة السمراء بأسرها.