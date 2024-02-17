السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

بيطري قنا تحرر 9 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية

المجازر،فيتو
المجازر،فيتو

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف عبد الباقي، أن الحملة نجحت فى تحرير 9 محاضر بمراكز قنا ونقادة ودشنا، بإجمالي وزن 64 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.

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ري قنا قنا محافظة قنا نقادة مديرية الطب البيطرى

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