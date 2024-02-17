عبدالمسيح سمعان يستعرض أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء (فيديو)

قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مصر تسعى لتنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال العديد من المشروعات أبرزها مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة.

وأوضح عبد المسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع أدارة المخلفات الصلبة هو واحد من المشروعات الرائدة التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطارخطة مصر للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين من خلال تحسين جودة الهواء من الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات أو تراكم المخلفات”.

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وتابع تاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن هناك ما يقرب من 6 مكونات لمشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بمنطقة العاشر من رمضان، بتمويل يصل نحو 13.3 مليون دولار ومنحة 9.1 مليون دولار، موضحآ أن إدارة تلوث الهواء يساعد على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطور المناخ 2050.