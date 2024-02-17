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حوادث

21 أبريل.. استكمال محاكمة 43 متهما بقضية "حرس الثورة"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة" لجلسة 21 أبريل المقبل لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة" إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين  احتياطيا على ذمة القضية، وإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

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المستشار خالد ضياء الدين المستشار محمد السعيد الشربيني مجمع محاكم بدر محمد السعيد الشربينى

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