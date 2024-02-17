تكريم ابنة موظف بجامعة سوهاج لتعيينها معيدة بقسم الإعلام

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم "عم عمر" الموظف بكلية الآداب بقسم الإعلام بالجامعة وابنته أسماء، وذلك عقب تعيينها معيدة بقسم الإعلام بالجامعة، تقديرًا لتفوقها وذلك بحضور الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم القديم.

وفي هذا السياق، يروي الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة" أنه قد قام بالتصديق على قرار تعيين ٦٤ معيدا ومعيدة بالجامعة في مختلف الأقسام، ولم يكن يعلم بأن "أسماء" ابنة عم عمر"الموظف" بكلية الآداب بقسم الإعلام بالجامعة هي واحدة ممن تم تعينها، فقد كان تعيين أسماء خير دليل على أن جامعة سوهاج تنتهج وتطبق ما وضعته القيادة السياسية من قوانين تنص على الشفافية وتطبيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجميع فى الحقوق وأن يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والتفوق.

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وأضاف النعماني فخور جدًا بوجود نماذج مشرفة ومتميزة من الطلاب مثل أسماء، حيث جاء تعيينها نتيجة لتفوقها وتميزها وإصرارها على التفوق، فالجامعة تتعهد بإثابة كافة المتفوقين من مختلف شرائح المجتمع وخاصة الفئات البسيطة، مضيفًا أنه قرار التعيين خبر أسعد كافة منسوبي الكلية خاصة والجامعة بصفة عامة، وخاصة وممن يعرفون "عم عمر" أحد العلامات المؤثرة بقسم الإعلام، الذي تعاقبت عليه الأجيال طوال فترة عمله يقدم خدماته لمن حوله بكل طاقاته وإمكاناته، للجميع من طلاب وأعضاء هيئة تدريس دون كلل أو ملل.

وفي مشاعر أبوية عبر عم عمر عن فرحته بنجاح ابنته وتفوقها قائلا: "حلمي اتحقق والفضل في ذلك يرجع لله عز وجل ثم دعم الدكتور حسان النعماني للمتفوقين، وقراره بتعيين المعيدين وده كان أول قرار يصدر بسرعة، فأقدم له خالص الشكر والتقدير، وببارك لابنتي أسماء وأقولها إنك رفعتي راسي وحققتي حلمي اللي تعبت كتير عشان أوصله".

وفي سعادة بالغة عبرت "أسماء" عن فرحتها قائلة: "أنا سعيدة جدا وفخورة بوالدي كان مصدر دعم ليا دايمًا وعمره ما أتأخر عنى فى شيء.. وعاهدت ربنا إنى أفرحه وأرد الجميل لأسرتى إللى وقفت جانبى ومن غيرهم مكنتش قدرت احقق حلمي"

وأضافت أسماء:أحب أوجه رساله شكر خاصة للأب الروحي للطلاب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، فقد كنت علي ثقة انه سيتم تعييني معيده بالجامعة، لأنه دائمًا يدعم ويساند كل المتفوقين في مختلف المحالات، ويعطينا دائما القوة والمثابرة على النجاح، ويعطي كل ذي حق حقه، وهذا كان العامل الأساسي لاستمراري في التفوق.

وأهدي الدكتور حسان النعماني درع الجامعة لعم عمر والد اسماء تقديرا وتكريمًا له علي مجهوداته في استكمال المشوار التعليمي لابنته.