السبت 17 فبراير 2024
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اقتصاد

خبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية يكشف طرق اختراق المحمول (فيديو)

الجرائم الإلكترونية،فيتو
الجرائم الإلكترونية،فيتو

قال الدكتور محمد حمزة، المحاضر في مكافحة جرائم المعلومات والأمن، إن العديد من الهواتف تتعرض إلى الاختراق  للاستيلاء على البيانات.

وأوضح الدكتور محمد حمزة، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “الأولى المصرية”، أن التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهاتف المحمول بدون معرفة مدى الأمان بها تساعد بشكل كبير في عملية الاختراق، لافتآ إلى أن الاختراق يأتي عن طريق لينكات مجهولة المصدر،  قد تحتوي على لينك خفي بمجرد فتحها يستطيع المخترق الوصول لكافة البيانات والمعلومات الموجودة على هاتف الشخص.

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وتابع الدكتور محمد حمزة، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “الأولى المصرية”، أن  ظاهرة الاختراق متداولة ومنتشرة بشكل كبير، مشيرا إلى تنظيم العديد من المحاضرات لمواجهة الاختراق الالكتروني. 

 

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