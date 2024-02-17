السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

الأول من نوعه استقبال باهر من طلاب جامعة دمنهور لوزير التعليم العالي (صور)

استقبال حافل لطلاب
استقبال حافل لطلاب جامعة دمنهور، فيتو

استقبل طلاب جامعة دمنهور في مشهد منظم أول استقبال باهر وحافل من نوعه لوزير بمحافظة البحيرة وذلك عند زيارة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات الجديدة بجامعة دمنهور.

حيث استقبل طلاب جامعة دمنهور موحدين الزي لاستقبال وزير التعليم العالي يرافقه الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، حيث تفقد كلية التمريض والمعامل المركزية للجامعة ومشروع  كلية طب الأسنان.

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ويتضمن برنامج زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد كلية الهندسة وعمليات إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بالمجمع العلمى بمنطقة الابعادية الواقعة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التعليم العالي مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، وعمداء الكليات المختلفة، وذلك لمناقشة الشئون الجامعية واستكمال المشروعات الجديدة وخاصة المستشفي الجامعي والعمل علي تطوير جامعة دمنهور.

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وزير التعليم العالي جامعة دمنهور

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