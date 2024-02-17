السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

الأكاديمية الطبية تنظم مراسم تسليم الشهادات العلمية وتكرم المتميزين من الأطباء

تكريم الأكاديمية
تكريم الأكاديمية الطبية العسكرية،فيتو

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء العسكريين والمدنيين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية المتميزة من العسكريين والمدنيين وفقًا لأرقى مستويات التأهيل العلمي.

الأكاديمية الطبية العسكرية 

وألقى اللواء طبيب طارق رفعت النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء قاعدة من الكوادر العلمية المؤهلة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية والعلمية بالدولة بما تمتلكه من كوادر بشرية وإمكانيات متطورة في مختلف التخصصات بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني.

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وحضر المراسم مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية ومدير إدارة الخدمات الطبية، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

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