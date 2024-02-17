السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

نشاط مصري مكثف على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (صور)

أعمال المجلس التنفيذي
أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، فيتو

عقد السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ورئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة لدول الاتحاد الأفريقي -المجلس التنفيذي- في أديس أبابا، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات الاتحاد.

وتضمنت الاجتماعات وزيري خارجية دولتي تشاد وموريتانيا، والقائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصومال، ومبعوث الرئيس الصيني لأفريقيا، والسكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. كما شارك نائب الوزير للشئون الأفريقية في العشاء الذي دعا رئيس الصومال المجموعة العربية في أديس أبابا له.

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وتناولت النقاشات أولويات إقليم شمال أفريقيا خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وتطورات السلم والأمن في دول جوار مصر وفي منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، فضلًا عن تناول التعاون القائم بين مصر والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لدفع مجالات التنمية والسلم والأمن في القارة الأفريقية.

كما ركزت النقاشات بشكل خاص على التطورات في دولة الصومال الشقيقة وسبل دعم سيادتها ووحدة أراضيها، فضلًا عن دعم جهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار، وذلك على ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الصومال.

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