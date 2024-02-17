السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

تجديد حبس مبيض محارة قتل صديقه في الحوامدية

تجديد حبس مبيض محارة
تجديد حبس مبيض محارة قتل صديقه في الحوامدية، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مبيض محارة، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الحوامدية.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة قد انتقل بصحبة المتهم بقتل صديقه، بعد تعثره في سداد ديونه بمنطقة الحوامدية، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

اعترافات المتهم بقتل صديقه بسبب تعثره ماديا

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالي، وأنه دائم التهرب منه.

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وأفاد أنه في يوم حدوث الجريمة، حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ، ومطالبة المتهم من المجني عليه بالمبلغ المالي، حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط) محدثًا إصابته التي أدت لوفاته ولاذ بالهرب.

العثور على جثة سائق توك توك بالحوامدية

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ).

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن المجني عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ وأنه دائم التردد عليه وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالشقة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما قام على إثرها مالك الشقة بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

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