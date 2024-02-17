السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

عمرو الليثي في موسم جديد من أبواب الخير على راديو مصر في رمضان

عمرو الليثي، فيتو
عمرو الليثي، فيتو

يقدم  الإعلامي عمرو الليثي موسما جديدا من برنامج أبواب الخير على راديو مصر خلال شهر رمضان المقبل.

 

الموسم السادس على التوالي

 

ويعد هذا هو الموسم السادس على التوالي للبرنامج في رمضان، ويقدم الليثي خلاله  العديد من المفاجأت السعيدة لمتابعي البرنامج  من بينها ٧٥٠ جهاز عروسة، و١٥٠ مشروعا صغيرا، و٥٠٠،٠٠٠ جنيه مبالغ نقدية لدعم المحتاجين ورسم البسمة على وجوهم خلال الشهر الكريم، عمليات جراحية للأطفال والكبار، وغيرها من المساعدات.

 

برنامج أبواب الخير

 

يذاع برنامج " أبواب الخير " علي الهواء خلال شهر رمضان يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.

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عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي برنامج أبواب الخير برامج رمضان

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