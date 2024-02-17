عمرو الليثي في موسم جديد من أبواب الخير على راديو مصر في رمضان
يقدم الإعلامي عمرو الليثي موسما جديدا من برنامج أبواب الخير على راديو مصر خلال شهر رمضان المقبل.
الموسم السادس على التوالي
ويعد هذا هو الموسم السادس على التوالي للبرنامج في رمضان، ويقدم الليثي خلاله العديد من المفاجأت السعيدة لمتابعي البرنامج من بينها ٧٥٠ جهاز عروسة، و١٥٠ مشروعا صغيرا، و٥٠٠،٠٠٠ جنيه مبالغ نقدية لدعم المحتاجين ورسم البسمة على وجوهم خلال الشهر الكريم، عمليات جراحية للأطفال والكبار، وغيرها من المساعدات.
برنامج أبواب الخير
يذاع برنامج " أبواب الخير " علي الهواء خلال شهر رمضان يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.