خبير قانوني: إسرائيل تخالف مبادئ الاتحاد الأفريقي ولا يمكن قبولها مراقبًا

منظمة الاتحاد الأفريقى، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي العام، إن منح اسرائيل صفة مراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي كان إجراءً انفرادي لرئيس المفوضية الإفريقية، وأن هذا الإجراء يخالف الميثاق الأساسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي وتحديدا في المواد المتعلقة بقبول عضوية الدول أو منح صفة المراقب للدول والمنظمات من خارج منظمات الاتحاد الأفريقي.

حملة لمعارضة قبول اسرائيل دولة عضو مراقب

وأشار سلامة إلى أن جمهورية مصر العربية ومعها عدد من الدول دشنت حملة لمعارضة قبول اسرائيل دولة عضو مراقب في هذه المنظمة الاقليمية،لأن اسرائيل تضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية الراسخة التي بنيت عليها المنظمة السالفة منظمة الوحدة الأفريقية التي دشنت في مايو 1963، ثم المنظمة الحالية الاتحاد الافريقي، فإذا كانت المنظمتين الدوليتين الإقليميين (الوحدة الأفريقية، والاتحاد الأفريقي) في ميثاقهما الأساسي ينص علي أن المنظمة سواء كانت المنصرمة أو المنظمة الحالية من أحد أهم المبادئ الأساسية لها أنها تنص علي دعم كافة الشعوب سواء كانت أفريقية أو غيرها في تقرير المصير باعتباره حق أصيل وباعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي فيما ترفض إسرائيل السماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.

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تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان

وتساءل الدكتور أيمن سلامة كيف يمكن لـ منظمة الاتحاد الأفريقي أن تقبل اسرائيل وهي الدولة التي تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان وفي الصدارة منها حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته، وتقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأيضا انتهاكات القانون الدولي الإنساني كما أن هناك الآن العديد من القادة الإسرائيليين العسكريين والمدنيين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث صدر قرار قضائي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولاندا بملاحقة المسؤولين الاسرائيليين الذي ارتكبوا جرائم حرب سواء كانت جرائم حرب خطيرة أو اقامة المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية أو جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملة الجرف الصامد عام 2014.

الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

وأعرب سلامة عن اعتقاده بأن منظمة الاتحاد الأفريقي لن تتخذ قرار نهائي بقبول إسرائيل دولة مراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي وذلك لآن الممارسات بل الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من جانب السلطات الإسرائيلية تتنافى بل تضرب عرض الحائط المبادئ الأساسية الراسخة التي بنيت عليها منظمة الاتحاد الأفريقي.

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