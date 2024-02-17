السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

الزراعة تنفي وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية

الداوجن،فيتو
الداوجن،فيتو

أصدرت  وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بيانا في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية الأمر الذي أدى إلى نفوق الدواجن.

 توفير الأمصال واللقاحات البيطرية


أكدت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  توافر الامصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري.


وأهابت الوزارة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية حيث تتمتع بفاعلية عالية وأسعار مناسبة كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش. 

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كما أهابت الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين  والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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وزارة الزراعة عجز في الامصال واللقاحات الامصال واللقاحات البيطرية نفوق الدواجن

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