الزراعة تنفي وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بيانا في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية الأمر الذي أدى إلى نفوق الدواجن.

توفير الأمصال واللقاحات البيطرية



أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الامصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري.



وأهابت الوزارة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية حيث تتمتع بفاعلية عالية وأسعار مناسبة كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش.

Advertisements



كما أهابت الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.