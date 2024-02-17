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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لقضية اختلاس موظف مليون جنيه من محل عمله في الشرقية، إيصالات مزورة ومنسوبة لأحد البنوك كلمة السر، والسجن والغرامة مصيره

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة الستار على محاكمة موظف لاتهامه باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من محل عمله بنطاق محافظة الشرقية وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المتهم باختلاسه علاوة علي عزله من وظيفته.

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تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2023 عندما احالت النيابة العامة “أ.د.م”50 عاما مقيم محافظة القاهرة إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه باختلاس أكثر من مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

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تضمن أمر الإحالة أن المتهم في غضون الفترة من (1 يناير 2019 حتى 11 يناير 2023) وبصفته أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة “مساعد مدير عام ومندوب مشتريات وتأمينات بمجموعة شركات”كائنة بمدينة العاشر من رمضان والتي لا تساهم فيها الدولة بنصيب اختلس أموالا بلغ مقدارها مليون ومائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيه وستة وثلاثون قرشا والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام باستلامها من الشركة في صورة مبالغ نقدية وشيكات بنكية مستحقة الدفع له والتي صرف مقابلها بشخصه وذلك بغرض سداد قيمة اشتراكات العاملين بالشركة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وكذا إنهاء شراء واستلام أحد المعدات المستوردة “محطة خلط خرسانة” بمعرفة الشركة الهندسية للحاويات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم قدم سترا لجريمته عبارة عن ايصالات سداد مطالبة كمدفوعات تأمينات للمنشأت مزورة ومنسوبة للبنك الأهلي المصري مثبت بها مبلغ يزيد عن المبالغ المسددة فعليا لدى البنك وفاتورة مزورة منسوب صدورها من الشركة الهندسية للحاويات مثبت بها قيمة مبالغ غير حقيقية وذلك بغرض تسوية واستنزال قيمة المستندات المزورة من عهدته النقدية المسلمة له فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المشار إليه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

تعرف على عقوبة الاختلاس للمال العام بالقانون

اختلاس المال العام من الجرائم التى تمثل نقطة سوداء تظل عالقة بثوبه طوال حياته وبعد مماته، والدولة تعمل على قدم وساق من أجل القضاء على هذا الأمر في مختلف المؤسسات لا سيما الحكومية، وذلك من أجل حماية المال العام، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة بالمجتمع وحفاظ حقوق المواطنين، علاوة على عدم الإضرار بالمصالح القومية للدولة.

ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ووفقًا للمادة (13)  التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ارتباطها بالتزوير 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

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