عميد أدب الجاسوسية، ذكرى صالح مرسى الذي كشف خبايا المجتمع الإسرائيلي في رأفت الهجان

صالح مرسي، تحل اليوم ذكرى ميلاد رائد أدب الجاسوسية صالح مرسي. ولد صالح مرسي في مثل هذا اليوم من العام 1929 بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

عُرف اسم صالح مرسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث نجح في إحداث نقلة نوعية للرواية المخابراتية. ويعتبر مسلسل "رأفت الهجان" بأجزائه هو الأبرز في قائمة أعمال صالح مرسي التي تضم أيضًا: "دموع في عيون وقحة" و"سامية فهمي" و"الحفار" وغيرها الكثير الذي يعتبر من علامات الدراما المصرية.

Advertisements

يعتبر مسلسل “رأفت الهجان” الوحيد الذي قدم تشريحا اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا للكيان الصهيوني والتحولات التي شهدها خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كما نجح في إظهار المجتمع الإسرائيلي الخائف دائمًا، وكيف أن قادته كان يصدرون له دائمًا أنه في حالة حرب.

ويوصف صالح مرسي بأنه كاتب وطني ينتمي للأرض المصرية بامتياز، وهو ما ظهر في اختيار المؤسسات الرسمية المصرية للتعبير بموهبته عن البطولات العسكرية.

ومنذ رحيل صالح مرسي في العام 1996، فقدت دراما الجاسوسية أبرز كتابها وأكثرهم تميزًا، ويكفي أنه بعد مسلسل “رأفت الهجان” لم تقدم الدراما المصرية عملًا فنيًا في شهرته وجودته، ليبقى صاحب البصمة الأقوى والأكثر تأثيرًا في دراما الجاسوسية على المستويات كافة.