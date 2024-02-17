الدوري السعودي، يستضيف فريق النصر نظيره الفتح في إطار منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري السعودي 2023-2024.

كان النصر قد فاز على التعاون بنتيجة 4-1، يوم 30 ديسمبر الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ19، ليعزز العالمي موقعه في وصافة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، حيث يمتلك 46 نقطة من 15 انتصارًا وتعادل وحيد بينما خسر 3 مباريات، ليتأخر بفارق 7 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر؛ تعادل الفتح مع الأخدود بنتيجة 0-0، في أخر مبارياته قبل التوقف والتي جاءت أيضًا ضمن الجولة 19، ليصل رصيد النموذجي إلى 29 نقطة احتل بها المركز السابع، بعد 8 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

Advertisements

موعد مباراة النصر والفتح بالدوري السعودي



ويلتقي النصر امام الفتح؛ على ملعب الأول بارك بالرياض، مساء اليوم السبت في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

وتبث أحداث المباراة بين النصر ومنافسه الفتح عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، التي هي الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وخصصت المجموعة الرياضية السعودية قناة SSC HD لنقل مجريات مواجهة النصر مع الفتح، بتعليق الثلاثي فهد العتيبي، حاتم بطيشة وأحمد النفيسة.

أبرز 10 أرقام في مسيرة رونالدو

وفي عيد ميلاد كريستيانو رونالدو دعونا نستعرض 10 أرقام تجعله ضمن أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ على الإطلاق.

1- الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

يملك رونالدو الرقم القياسي فيما يخص عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفًا متفوقًا على ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

2- أكثر من سجل أهدافًا دولية:

يملك كريستيانو رونالدو 128 هدفًا دوليًّا مع منتخب البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي حصده في سبتمبر 2021 بهدفين ضد أيرلندا.

3- 50 هدفًا في 7 أعوام متتالية:

في الفترة بين 2011 و2017 أصبح "الدون" هو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 50 هدفًا في كل عام ولمدة 7 أعوام متتالية.

4- أول من يسجل في 5 كؤوس عالم:

النجم البرتغالي كان أول من يسجل أهدافًا في 5 نسخ متتالية من كأس العالم عندما سجل في المباراة الافتتاحية لبلاده في مرمى غانا في 2022.

5 - 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا:

يعد كريستيانو رونالدو واحدًا من 3 نجوم حول العالم يملكون 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بجوار لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما.

6- أول من يصل للهاتريك العاشر دوليًّا

مع منتخب البرتغال وأمام لوكسمبورج في أكتوبر 2021 سجل رونالدو "الهاتريك" للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ليكون أول من يحقق ذلك.

7 -أكثر من لعب في دوري أبطال أوروبا:

على المستوى الأوروبي يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد المشاركات في دوري الأبطال، بواقع 183 مباراة.

8 - الأكثر خوضًا للمباريات الدولية:

بواقع 205 مباراة لعبها رونالدو مع المنتخب البرتغالي يتصدر نجم النصر ترتيب أكثر النجوم خوضًا للمباريات الدولية.

9 - أول من يصل للهدف رقم 800:

بحسب "فوكس سبورت" فإن رونالدو هو أول لاعب يصل للهدف رقم 800 في مسيرته، ولا يجاوره في ذلك الإنجاز سوى ليونيل ميسي.

10- أكثر من سجل في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا:

بواقع 17 هدفًا يتصدر رونالدو قائمة أكثر من سجلوا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك خلال فوز ريال مدريد باللقب العاشر في موسم 2013-14، المذهل أنه يحتل المركزين الثاني والثالث أيضًا في نفس القائمة بـ16 و15 هدفًا.