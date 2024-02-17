أمين الأعلى للآثار يكشف تفاصيل كتاب الموتى بعد العثور على نصوصه (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو جديدا تحت عنوان (الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف تفاصيل آخر بردية لقدماء المصريين تم اكتشافها منذ 125 عامًا).

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى وزيري عن اكتشاف أول بردية كاملة منذ أكثر من 100 عام بمنطقة آثار سقارة ضمن الكشف الأثري الأخير.

نصوص كتاب الموتى

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، في تصريحات سابقة إلى أن أعمال الترميم والمعالجة التي تمت للبردية أفادت بأنها تحتوي على نصوص من كتاب الموتى، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تنظيفها وترميمها وترجمتها من الهيراطيقية إلى الهيروغليفية واللغة العربية، تمهيدًا لعرضها بأحد المتاحف المصرية بعد أن أوصت لجنة سيناريو العرض المتحفي بعرضها.

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