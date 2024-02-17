هدوء مؤقت للأمطار بالإسكندرية بعد ليلة رعدية وثلجية

تشهد محافظة الإسكندرية هدوءا نسبيا مؤقتا للأمطار، بعد ليلة كثيفة الأمطار الرعدية والثلجية امتدت لصباح اليوم، وأغرقت فيها مياه الأمطار الرعدية شوارع المحافظة.

ومن المتوقع طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، أن تعاود السحب تقدمها لتؤثر بأمطار متوسطة الشدة ورعدية قد تغزر على بعض المناطق الشمالية للمحافظة، استمرارا لنوه الشمس الصغرى لليوم الرابع على التوالي.

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدهم بالمناطق الساخنة لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة وكذلك التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

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وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

ومن الجدير بالذكر، أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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