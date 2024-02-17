تنس الطاولة، فوز منتخب السيدات على التشيك في بطولة العالم للفرق

تنس الطاولة، حقق منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات فوزا مستحقا على منتخب التشيك بنتيجة (3-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم للفرق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وجاءت مواجهات المنتخب الوطني في مباراة اليوم كالتالي:

فوز دينا مشرف على زيدنا بلاسكوفا بنتيجة (3-0).

خسارة هنا جودة أمام هانا ماتيلوفا بنتيجة (3-2).

فوز مريم الهضيبي على كاترينا توماتوفسكا بنتيجة (3-1).

فوز دينا مشرف على هاتا ماتيلوفا بنتيجة (3-1).

وجاء جدول مباريات المنتخب في البطولة كالتالي:

الرجال:

مصر × رومانيا - 17 فبراير - 6 صباحا

مصر × البرتغال - 18 فبراير - 1 ظهرا

مصر × إيران - 20 فبراير - 3 صباحا

مصر × تايلاند - 20 فبراير - 6 صباحا

السيدات:

مصر × التشيك - 17 فبراير - 6 صباحا

مصر × فرنسا - 18 فبراير - 1 ظهرا

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مصر × أوكرانيا - 19 فبراير - 6 صباحا

مصر × كرواتيا - 20 فبراير - 3 صباحا

قائمة منتخب تنس الطاولة

ويشارك منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم بقائمة تضم 5 لاعبين و5 لاعبات وهم:

الرجال: عمر عصر - خالد عصر - محمد شومان - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - يسرا حلمي - مروة الهضيبي - مريم الهضيبي

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، البرتغال ورومانيا وإيران وتايلاند.

أما منتخب السيدات فيلعب في المجموعة الثامنة أيضا رفقة منتخبات، فرنسا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وكرواتيا.

تصريحات رئيس اتحاد تنس الطاولة

من جانبه قال معتز عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، إن المنتخب يخوض استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، وأن تنس الطاولة المصرية تشهد تطورا غير مسبوقا على مستوى النتائج.

وواصل عاشور تصريحاته: “البطولة تأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وهدفنا تحقيق إنجاز غير مسبوق”.

البطولة الأفريقية لـ تنس الطاولة

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وأسفرت نتائج منافسات الفردي عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

منتخب تنس الطاولة يودع بطولة العالم

ومؤخرا، خسر منتخب تنس الطاولة مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لفرق تنس الطاولة المختلطة، أمام منتخب البرتغال بنتيجة (7-8)، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات بـ3 هزائم.

وخسر منتخب تنس الطاولة مباراته الأولى أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (3-8)، وخسر في المواجهة الثانية أمام منتخب سلوفاكيا بنتيجة (2-8)، قبل أن يخسر مباراته الثالثة أمام منتخب البرتغال.

قائمة منتخب تنس الطاولة

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 6 لاعبين هم، أحمد صالح - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - مروة الهضيبي.