تخصيص 20 ألف متر مربع لإقامة ناد للمهندسين بمطروح خلال انعقاد الجمعية العمومية ( صور)

انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة، أمس الجمعة الموافق السادس عشر من فبراير ٢٠٢٤، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، وذلك بعد اكتمال عدد الحضور، وهذا بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات النقابة عن عام ٢٠٢٣، ثم كلمة هيئة المكتب المهندس خالد عبد الله عيسى والمهندس عصام مرسي -أمين النقابة-، والمهندس محمد اليمني -أمين الصندوق-، ثم عرض تقرير المحاسب القانوني ومراقب الحسابات المنتدب -محمد المسيري- عن ميزانية عام ٢٠٢٣، بالإضافة لتلقي المقترحات والاستفسارات، حيث قدم فعاليات الاحتفال المهندس محمد الرياش -الأمين المساعد للنقابة ورئيس لجنة الدمغة الهندسية-، وذلك بحضور مجلس النقابة الحالي والذي يضم المهندس محمد هنداوي، المهندس ايمن محمد عزيز، المهندس أحمد سالمان، المهندس أحمد الصباح، المهندس عمرو سطيحة، المهندس عبدالرحمن سويد، المهندسة أسماء جعفر، المهندسة منى هنداوي، وبحضور منسوبي النقابة.

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وتوجه المهندس خالد عبد الله عيسى بخالص الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه الدائم للنقابة في كافة المجالات، كما توجه سيادته بخالص الشكر لمجلس النقابة الموقر وجميع منسوبي النقابة، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على تقديم خدمة مميزة للسادة المهندسين وذويهم.

كما دعا رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، السادة مهندسي الكهرباء للمشاركة في دبلومة الشبكات الذكية والتي تنظمها الأكاديمية البحرية بالعلمين، مضيفًا تخصيص ٢٠ ألف متر مربع لإنشاء نادي لنقابة المهندسين بمطروح بمقابل حق انتفاع، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي يوم ٢٣ فبراير.

ومن جانبه هنأ المهندس محمد اليمني، الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا لوجود مقرات للنقابة بمدينة مرسى مطروح، ومقر بمدينة الحمام، ومقر بمدينه العلمين، بالإضافة لتوفير استراحات للسادة المهندسين، وشراء أرض مقر النقابة بالكليو ٤، كما تم تقديم قروض حسنة للمهندسين بقيمة ٣٧٥ ألف جنيه، مشيرًا إلى حرص مجلس النقابة على دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمتي الأمن والأمان.

ومن جانبه رحب المهندس عصام مرسي، بالسادة الحضور، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على حل مشكلات السادة المهندسين والنهوض بها، مضيفًا تنظيم العديد من الأنشطة والتكريمات للسادة المهندسين خلال عام ٢٠٢٣، مشيرًا لقرب تجهيز قرض حسن للمهندسين، داعيًا الجميع للمشاركة في كافة أنشطة النقابة وجميع لجانها، متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.

كما استعرض السيد مراقب الحسابات محمد المسيري -المحاسب القانوني وخبير الضرائب-، تقرير ميزانية عام ٢٠٢٣ وكذلك الموازنة التقريبية لعام ٢٠٢٤، مؤكدًا أنه تمت مراجعة قائمة المركز المالي لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح عن عام ٢٠٢٣، مشيرًا أن المراجعة تمت وفقًا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، موضحًا أن المركز المالي وكذلك قائمة الدخل المجمعة يعطيان على التوالي صورة حقيقية للمركز المالي للنقابة ونتيجة نشاطها عن السنة المالية السابقة، وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

واستعرض المهندس خالد عبد الله عيسى إنجازات مجلس نقابة المهندسين بمطروح لعام ٢٠٢٣، ومنها:

في مجال المشاركة المجتمعية: شاركت النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح بمقترح تعديل المسار المروري للشوارع الرئيسية بمطروح، وكذلك الإعلان عن دورة تدريبية لإعداد كوادر لنشر وتدريب والتوعية بمواجهة التغيرات المناخية وتحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر كمركز لوجستي للتواصل العالمي ومركز للطاقة النظيفة، كما تم إهداء درع النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح لرئيس مجلس إدارة شركة البحيره لتوزيع الكهرباء، وكذلك فتح باب الاشتراك في الجمعية الاستهلاكية لأعضاء الجمعية العمومية لمهندسي مطروح، وتوفير وسيلة مواصلات لحضور الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية والمشاركة بها، والمشاركة في الاجتماع الدوري للجنة الشباب للنقابة العامة للمهندسين، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع منظمي كورس برمجة للأطفال يشمل برمجة مواقع الكترونية، وبرمجة ألعاب الفيديو، وصناعة برامج الموبايل، وطرق التعامل مع الواقع الافتراضي، كما تم عقد بروتوكول مع صيدلية الطيباني.

وأضاف عيسى تنظيم رحلتين لاسطنبول والهند، وكذلك رحلة عمرة بالتعاون مع لجنة الرحلات بنقابة المهندسين بالاسكندرية، رحلة لمدينة بور سعيد، رحلة لمدينة سيوة، رحلة لمدينة شرم الشيخ، رحلة دريم بارك، القاهرة-الفيوم، وكذلك رحلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تم تنظيم عدد من الرحلات لفندق الأبيض للقوات المسلحة، ومارسيليا أكوا بارك بمنطقة علم الروم، بالإضافة إلى تنظيم رحلات الحج السياحي بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من القرض الحسن.

وأشار المهندس خالد عبد الله عيسى لإعلان النقابة عن حاجتها شغل وظيفة أمين خزينة بمقر النقابة بمطروح، وكذلك وظيفة سكرتير لجان بمقر النقابة بمطروح، وجاء ذلك في إطار دعم النقابة للمهندسين في إيجاد فرص عمل مناسبة لسيادتهم، كما أعلنت لجنة العلاقات العامة والإعلام عن استرداد بدل السفر لحضور اختبارات مسابقة التنظيم والإدارة بالقاهرة.

وعن فعاليات لجنة الشباب والتوظيف: نظمت اللجنة ختام فعاليات المرحلة الأولى للموسم الثاني لدوري كرة القدم بالنقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، وكذلك تنظيم انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين وإصدار بيان بشأن الاجتماع.

وأعلنت اللجنة الاجتماعية والثقافية ولجنة العلاقات العامة والإعلام عن احتفالية تكريم الأم المثالية، كما تم تنظيم حفل تكريم المتفوقين دراسيًا.

وشملت فعاليات شهر رمضان الكريم: كوبون خصم لشهر رمضان الكريم، وكذلك توفير لحوم بلدي للمهندسين، وتنظيم ثلاثة أيام للإفطار الجماعي للمهندس وذويه بفندق ديلمار، بالإضافة لإفطار جماعي بمدينة الحمام.

وعن فعاليات لجنة العلاقات العامة والإعلام: أعلنت اللجنة عن تنظيم مسابقة "رمضان كريم" الإلكترونية، وكذلك تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأبناء المهندسين وتكريم الفائزين

وأعلنت لجنة الشباب والتوظيف عن تنظيم الدورة الرمضانية لكرة القدم 2023، كما تم تنظيم ندوة علمية في مجال الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة السويدي إليكتريك

وأصدرت النقابة بيانًا النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح بشأن الاعتداء على مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية أدانت فيه أعمال الاعتداء على مقر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، كما زار وفد النقابة المهندس طارق النبراوي لتهنئته بتجديد الثقة، وكذلك أصدرت النقابة بيانًا تدين نت خلاله اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.