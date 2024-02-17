السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رمضان سكول ميوزيكال، تعرف على تفاصيل مسرحية هنيدي في موسم الرياض

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

تستعد منطقة بوليفارد سيتي لإستقبال عرض مسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض سيكون بطلها نجم الكوميديا محمد هنيدي.

وتحمل المسرحية الجديدة التي يقدمها هنيدي قريبًا اسم “رمضان سكول ميوزيكال”، ويشاركه بطولاتها عدد من نجوم الكوميديا.

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008.

 

قصة المسرحية

تدورقصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة بعدما طلب مالكها منه مساعدته في إداراتها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه عن إحلال النظام في المدرسة فيحاول التغلب عليها في إطار كوميدي ساخر.

Advertisements

 

أبطال المسرحية

ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة المسرحية عدد الفنانين، حيث تلعب دور البطولة النسائية أمامه الفنانة نيرمين الفقي، بالإضافة إلى نجوم الكوميديا محمود حافظ، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

 

موعد المسرحية

ويقوم محمد هنيدي وفريق المسرحية حاليًا بإجراء عدة بروفات، بدأها الفريق منذ أيام وتستمر على مدار الأسبوع الحالي، على أن يبدأ عرض المسرحية يوم 24 فبراير الجاري، ويستمر عرضها حتى 4 مارس المقبل.

وتعتبر مسرحية “رمضان سكول ميوزيكال” أكثر مسرحية تم عرضها في موسم الرياض 2024، حيث ستعرض لمدة 10 أيام متتالية، في حين أن باقي المسرحيات كانت تعرض لمدة 5 أيام فقط.

وتعرض المسرحية على مسرح محمد العلي الواقع في منطقة بوليفارد سيتي، وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسرحية رمضان سكول ميوزيكال محمد هنيدي نيرمين الفقي اخبار الفن

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

الأهلي يدرس سفر أليو ديانج إلى الخارج للعلاج

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية